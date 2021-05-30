Строить завод рыбных кормов в Карелии вместо португальцев захотели датчане

Министерство сельского хозяйства Карелии подтвердило планы привлечения иностранных инвестиций в строительство завода рыбных кормов, но вместо португальцев, с которыми велись переговоры, пришли датчане.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза по итогам встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с учредителем зарегистрированной в Дании компании «ALLER AQUA» Хансом Биллингом.

Встреча проходила на базе рыбоводного хозяйства известного в Карелии предпринимателя Николая Федоренко, который собирается участвовать в создании совместного международного предприятия. «Ханс Биллинг выразил готовность в развитии сотрудничества по размещению локального производства на территории Республики Карелия в форме совместного предприятия», — сообщили в министерстве. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».