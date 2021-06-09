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Строитель сделал пугающую находку во время ремонта в ванной

Новости. Общество
21:30, 09 Июня 2021
фото: 7news.com.au

Житель английского графства Саффолк делал ремонт в ванной и сделал пугающую находку.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт телеканала 7 News.

Строитель рассказал в соцсетях, что во вторник, 8 июня, заканчивал ремонт в ванной, как заметил, что часть плинтуса странно раздута. Он оторвал плитку от стены и увидел, что за ней скрыт большой черный кухонный нож.

Рабочий сообщил о находке владельцам дома, и те рассудили, что человек, спрятавший нож, вряд ли сделал это просто так. В связи с этим хозяева обратились в полицию.

«Клиенты упаковали нож в пакет и собираются обратиться в полицию. Лично я бы просто оставил его там, где нашел, и заменил бы плинтус», — отметил строитель.

Пользователи Facebook начали гадать, что еще можно найти в зловещем доме. «Надеюсь, вы не планируете начать раскопки во дворе, чтобы установить бассейн… А то можно наткнуться на сюрприз», — написал один из них.

В то же время многие авторы комментариев сочли, что обращение в полицию было неоправданным. «Серьезно… Люди, перестаньте так остро реагировать, вызывать полицию и тратить наше время из-за каждой незначительной мелочи!» — написал еще один пользователь.

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