Строители часовни на площади Кирова пояснили, что сливают в канализацию

Строители часовни в центре Петрозаводска опровергли информацию о сливе солярки в канализацию.

Комментарий по поводу слива неизвестной жидкости в канализацию возле строящейся часовни на площадки Кирова дал ответственный за работы протоиерей Константин Савандер. В паблике «Православие Карелии» он отметил, что по дренажной системе отводится технически чистая вода, образующаяся при строительстве. В подтверждение он разместил фото с бутылкой прозрачной воды.

— Хочу категорически опровергнуть утверждения о сливе солярки. Убедительно просим всех желающих лично убедиться: вода абсолютно прозрачная, не имеет цвета и какого-либо постороннего запаха. Отсутствие характерного запаха солярки или мазута очевидно для каждого, кто подойдет к месту отвода воды, — подчеркнул отец Константин.

По словам Константина Савандера, строительная бригада сознательно выбрала наиболее экологичный способ отвода дренажных вод, чтобы предотвратить попадание листвы и строительной пыли в городскую ливневую канализацию. Он призвал СМИ проверять информацию. Добавил, что церковь всегда открыта для диалога и готова предоставить документы, подтверждающие соблюдение экологических норм на строительной площадке.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о сливе солярки в канализацию. Об этом сообщил петрозаводчанин Вадим Гужиев в паблике «Отражение. Карелия». Он нашел люк ливневой канализации, расположенный рядом со строящейся на площади Кирова часовней. В него был вставлен шланг, который шел от строительной площадки.

— Мне, не имея на руках плана ливнёвки, хватило всего десяти минут, чтобы обнаружить вредителей. Был уверен, что найду по запаху. И нашёл. Да, нашёл по запаху! Уверен, что этот сточный колодец соединён с именно этой трубой, из которой вчера активно текла соляра. И знаете, что возмущает более всего? А то, что вы, вместо действительно привлечения к ответу виновных, наоборот, покрываете это экологическое преступление, пытаясь делать из людей идиотов. Думаете, я ни разу в жизни не видел сточную воду из городских стоков после дождей? Вчера в реку текла не просто сточная вода «после сильных дождей», а именно солярка, — написал Вадим Гужиев.

Ранее жители пожаловались на пятна нефтепродуктов в Лососинке в районе Пименовского моста. На место выезжали сотрудники Минприроды. Источника они не нашли, но пообещали сообщить о ситуации в мэрию города и рекомендовать ей установить заградительные боны, препятствующих распространению нефтепродуктов в водных объектах. Также запросили сведения о ливневых сетях, расположенных в районе Пименовского моста.

Напомним, строительство часовни Святого Фаддея на площади началось в мае.