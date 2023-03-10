Строители из Мончегорска пожаловались, что директор фирмы из Петрозаводска оставил их без зарплаты

По словам рабочих, построивших амбулаторию в Мурманской области, им на два месяца задерживают зарплату.

Новостному паблику Мурманской области «Хибины» рабочие сообщили, что их бригада построила амбулаторию, которая находится в военном гарнизоне 27 км в Мончегорске. Директор ООО «Партнёр» из Петрозаводска Андрей Ш. не выплачивает заработную плату и никакой информации не дает, на телефон не отвечает.

«Люди сейчас находятся в гарнизоне на съёмных квартирах, их в любой момент могут выгнать оттуда. Кто-то даже за январь ещё не получил все деньги. Большинство не оформлено. Были только обещания, что оформят. Мастер тоже без зарплаты сидит и не может уехать домой. Прораб не знает, когда будет зарплата», — рассказали строители.

На звонок редакции «Столицы на Онего» в компании «Партнер» также не ответили.