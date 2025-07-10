Строители моста в Петрозаводске в ближайшее время начнут обустраивать пешеходную зону

Подрядчик, занимающийся реконструкцией моста в Петрозаводске, завершил наиболее трудоемкие этапы работ.

Компания «БалтМостСтрой» идет с опережением графика. Все главные и наиболее трудоемкие этапы строительства моста на ул. Маршала Мерецкова позади, сообщил на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Рабочие уже завершают укладку нижнего слоя асфальта на подходах к мосту. В ближайшее время приступят к обустройству пешеходной зоны. Сейчас здесь задействовано более 80 человек, подрядчик идет с опережением графика, — отметил губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по мосту могут открыть осенью. Такую задачу поставил перед подрядчиком глава Карелии.

Добавим, что он будет в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки, архитектурная подсветка.