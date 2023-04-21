Строители начали ремонт храма Рождества Христова в райцентре Карелии (ФОТО)

В суоярвском храме Рождества Христова начались ремонтные работы, сообщили в епархии.

Подрядчики из компании «ВАД» приступили к ремонту церкви в Суоярви.



Специалисты должны привести в порядок кровлю, утеплить чердачные помещения, обновить и покрасить фасад, обустроить новые входы с навесами, заменить крыльца.



Внутри храма заменят облицовочные столбы и потолки, покрасят стены и сделают дополнительное освещение.



В епархии отметили, что православный приход в Суоярви появился в начале 90 годов.



Эскиз первого деревянного здания сделал выходец из Суоярви, архитектор В. В. Бугашев. Храм строили при участии генерального директора «Запкареллеса» Ю. Н. Спиридонова.

В 2013 году на месте деревянной церкви с помощью ЗАО «ВАД» построили кирпичный храм.