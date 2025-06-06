Строители начали возводить стены часовни на площади Кирова в Петрозаводске

На главной площади Петрозаводска продолжается строительство часовни св. Фаддея Петрозаводского.

О работах по возведению стен будущей часовни подробно рассказал Константин Савандер. По словам священника, строители стараются минимизировать затраты. К примеру, используют самодельный кран для более точечной работы. Его уже опробовали на строительстве храма на Ключевой.

— Это ручной кран. Он будет работать на переставление опалубки. Сейчас бетон схватится, опалубку нужно будет переставлять. Для этого нужно заказывать машину-кран. А мы не будем тратить деньги на это, а будем делать по месту с помощью нашей конструкции, — рассказал Константин Савандер.

Он пояснил, что сейчас строится нижняя часть часовни, где разметится музей, рассказывающий о первых годах зарождения города, о Петровской слободе, о храмах города. Там будут проводиться духовные концерты, вечера духовной поэзии. Снизу можно будет подняться в саму часовню.

Напомним, работы начались в мае и завершить их планируют до 2026 года. Первый этап работ обойдется в полтора миллиона рублей. Как сообщил Константин Савандер в паблике пректа денег может не хватить. Он обратился за помощью к горожанам.

Напомним, проект часовни подготовили архитектор Андрей Гречкин и протоиерей Константин Савандер. В 2016 году градостроительный совет карельской столицы одобрил проект восстановления. Он основан на историческом облике часовни, который восстанавливали по архивным документам.