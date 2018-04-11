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Новости. Общество
07:15, 11 Апреля 2018

Часть строителей перинатального центра в Петрозаводске работает "вчерную"

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Вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков призвал строителей перинатального центра, которые не получили зарплату, обращаться к начальнику отдела управления проектами РТ "Соцстрой".

Напомним, строители перинатального центра в Петрозаводске собираются выйти 13 апреля на митинг из-за невыплат зарплат.

Как рассказали в пресс-службе карельского правительства, 10 августа заместитель Корсаков дал комментарии в связи с невыплатой зарплаты отдельным лицам, которые привлекались к строительным работам на объекте. По его словам, генеральный подрядчик – РТ "Соцстрой" со своей стороны также выполняет все свои обязательства по перечислению средств - все расчеты по действующим договорам с подрядчиками осуществляются в плановом режиме.

Как рассказал Игорь Корсаков, он как куратор объекта принимал участие во встрече руководителей РТ "Соцстрой" - заместителя генерального директора Станислава Коновалова и начальника отдела управления проектами Ивана Новичкова - со строителем, который, по его словам, не получил зарплату.

"Как выяснилось, мужчина работал на стройке, не оформляя трудовых отношений с компанией ООО "Инсетьдорстрой", выполнявшей фасадные работы. По информации генерального подрядчика, эта компания получила средства в размере 2750 тысяч рублей по факту выполненных работ", - отметили в пресс-службе.

Участники встречи пришли к выводу, что, поскольку система договоров подряда многоступенчатая, разбираться необходимо отдельно по каждому конкретному случаю.

Корсаков призвал работников, которым не выплачена заработная плата и которые могут подтвердить это документально, обращаться к начальнику отдела управления проектами Ивану Новичкову, ежедневно находящемуся на объекте. При этом заместитель премьер-министра отметил, что контроль за выполнением обязательств по выплате зарплаты осуществляют органы прокуратуры и трудовая инспекция.

"Если факт произведенных работ будет подтвержден, РТ Соцстрой закроет эти платежи, - заверил Игорь Корсаков. - К сожалению, перед нами - говорящий пример для всех жителей республики: к чему приводит работа без оформления трудовых отношений".

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.

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