Строители показали новый Лобановский мост с высоты птичьего полета

В Петрозаводске завершается строительство моста в центре города.

Кадры Лобановского моста выложили в паблике компании-подрядчика «Балтмостстрой». Напомним, строительные работы фактически завершены.

— Искусственное сооружение построено по индивидуальному проекту. Пролетное строение моста имеет достаточно необычную форму — в виде арок, — рассказали строители.

Мост, действительно, выглядит необычно. Арочные пролеты хорошо видны вечером, благодаря архитектурной подсветке на консольных участках. Перила представляют собой ажурный металл с отсылкой к карельским орнаментам. Добавим, что мост будет в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки.

Напомним, работы идут с опережением, открытие моста и начало движения по нему намечено на 19 октября этого года, на День работника дорожного хозяйства.