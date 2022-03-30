Строители залили канализационный колодец в Петрозаводске асфальтом

Для того, чтобы полностью устранить засор, колодец необходимо разбирать до плиты перекрытия.

На выходных в диспетчерскую службу АО «ПКС-Водоканал» поступил сигнал о течи канализационного колодца на ул. Малой Слободской–Куйбышева (у кафе «Ленинградский экспресс»). Работники АО «ПКС-Водоканал» выехали на место и увидели печальную картину (на видео). Толстый слой асфальта невозможно было пробить.

Виновниками произошедшего оказались подрядчики, компания ООО «Технострой», заказчик объекта — казенное учреждение Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия». Мусор и асфальт — последствия ремонта дороги.

Работники АО «ПКС-Водоканал» достали из колодца даже строительный столбик. Подобное отношение строителей к коммунальному хозяйству возмутительно, от этого страдают экология города, жители близлежащих домов, просто прохожие, и главное, что исправить ситуацию не так-то просто. На данный момент засор удалось устранить лишь частично, но излив на рельеф удалось прекратить. Предприятие будет требовать у строителей устранения дефектов.