«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Строительная компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2026 Годом!

09:18

В Петрозаводске сегодня проходят массовые проверки правил перевозки детей в машинах

08:59

С 2026 года в российский паспорт можно будет поставить шесть новых отметок

08:39

В поселке Рускеала ведутся работы по устранению аварии на водопроводе

08:20

Депутат Госдумы допустил отключение мобильного интернета в новогоднюю ночь

08:00

В Карелии скончался ветеран службы занятости, бывший директор Центра занятости Кондопожского района

07:40

Главный редактор «Беломорской трибуны» удостоена почетного звания «Заслуженный журналист Республики Карелия»

07:20

Глава Карелии назначил новых кураторов в четырех районах республики

07:00

Путин подписал закон, снижающий возраст для принесения Присяги при получении гражданства до 14 лет

06:40

Иммунолог порекомендовала мыть искусственные елки перед праздниками

00:10

Ученые предупредили об опасной для здоровья привычке оставлять грязную посуду на ночь

23:31

Путин подписал указ о призыве 261 000 человек на военную службу в 2026 году

22:31

22:20

Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далёко» певица Татьяна Дасковская

21:02

Опубликован график работы веткабинетов Петрозаводска в новогодние праздники

20:31

Водитель легкового автомобиля перевернулся на трассе «Вологда — Медвежьегорск»

20:14

Веру Алентову похоронили рядом с мужем Владимиром Меньшовым

20:02

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

19:32

Суд в Карелии оштрафовал водителя на 250 тысяч рублей, лишил прав и конфисковал автомобиль

19:02

В Карелии за убийство женщины-адвоката известному шоумену дали 9 лет колонии

18:31

Заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти

18:16

В России с 2026 года директора будут платить обязательные страховые взносы даже при отсутствии доходов

18:02

В Карелии суд дополнил условный срок направлением к психологу и курсом психокоррекции

17:32

В новогоднюю ночь жители северных регионов России смогут увидеть полярное сияние

17:18

Снег и морозы до -16°С придут в Карелию 30 декабря

17:03

Более трети жителей Карелии планируют сменить работу в начале 2026 года

16:30

Молодой водитель получил травмы в ДТП на оживлённом проспекте в Петрозаводске

16:13

Студенты начнут изучать «дело Долиной» в рамках учебных программ

15:50

Каток «Дружба» открылся в центре Петрозаводска

15:39

Выявлены нарушения при выплатах учителям Лоухской школы

15:28

Ефрейтор из Сегежи Никита Ермолаев погиб на СВО

15:14

Дорогостоящая иномарка разбилась об дерево на трассе в Приладожье — есть пострадавшие

14:58

В России формируется «белый список» интернет-ресурсов

14:45

С 1 января в России начнут действовать новые дорожные знаки

14:25

В Карелии ввели запрет на публикацию информации о беспилотниках

14:15

С помощью мессенджера MAX теперь можно купить табак с алкоголем, а также предъявить удостоверения инвалидов и пенсионеров

14:02

Пьяный водитель без прав разбил два авто на Лососинском шоссе в Петрозаводске

13:49

Жителей республики приглашают присоединиться к флешмобу #КарелияПоздравляет

13:35

Жительница Кондопоги потеряла 2,6 миллиона рублей, доверившись «брокеру» в интернете

13:14

Огонь от горящего гаража едва не уничтожил два частных дома в Медвежьегорске

13:01

Два человека пострадали в ДТП в Петрозаводске

12:46

Гимнастки из Петрозаводска взяли серебро на Всероссийских соревнованиях

12:32

Глава Петрозаводска поручила запустить новый автобусный маршрут

12:17

Учёный из Карелии удостоен Золотой медали РАН имени В. Н. Сукачёва

12:02

Инна Колыхматова пожелала петрозаводчанам мира и благополучия в 2026 году

11:50

Более 20 килограммов недоброкачественной продукции обнаружили в кафе в Прионежском районе

11:32

Открыта продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минск

11:22

В Питкяранте супруги Поздеевы отметили 25 лет совместной жизни

11:17

Wink в белом — ТВ, кино и сериалы, которые жители Карелии всегда могут взять с собой

11:10

Жителю Олонца дали 4 года колонии за помощь в сбыте наркотиков и хранение запрещённых веществ

10:40

Мужчина с подозрительным предметом угрожал заминировать магазин в Петрозаводске

10:21

Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума с 2000 года

09:58

Индексация выплат и новые меры поддержки: что изменится в России в социальной сфере в 2026-м году

09:35

В Петрозаводске капитально отремонтировали первый этаж поликлиники №2

08:59

В России началась самая короткая рабочая неделя в году

08:39

Шестеро жителей Карелии попались на рубке новогодних елей в лесу

08:21

В Карелии началась регистрация команд для участия в соревнованиях по зимнему рыбатлону

08:01

Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

07:41

Американские ученые выяснили, что бедность на 60% повышает риск смерти

07:20

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях от электроэнергии

07:00

Систему оценивания в одной из школ Костомукши изменили после жалоб родителей

06:41

Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10
Строительная компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2026 Годом!
Сегодня 09:18 Общество
фото: © АО «Специализированный Застройщик «КСМ»

Дорогие друзья! От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником - наступающим Новым годом!

Пусть 2026 год будет спокойнее, благополучнее и добрее, чем год уходящий. Пусть он исполнит все намеченные планы, откроет новые перспективы, порадует приятными событиями.

Мы желаем каждому из вас крепкого здоровья, душевного комфорта, семейного счастья, финансовой стабильности и, конечно, мира и добра!

Пусть рядом с вами всегда будут родные, близкие и друзья! А желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся!

