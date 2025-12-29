Строительная компания «КСМ» поздравляет жителей Карелии с наступающим Новым 2026 Годом!

Дорогие друзья! От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником - наступающим Новым годом!
Пусть 2026 год будет спокойнее, благополучнее и добрее, чем год уходящий. Пусть он исполнит все намеченные планы, откроет новые перспективы, порадует приятными событиями.
Мы желаем каждому из вас крепкого здоровья, душевного комфорта, семейного счастья, финансовой стабильности и, конечно, мира и добра!
Пусть рядом с вами всегда будут родные, близкие и друзья! А желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся!