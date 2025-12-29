Строительная компания сорвала капремонт школы № 4 в Сегеже

Компания «Стройконтроль» сорвала сроки капитального ремонта в сегежской школе.
Подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков, рассказали в Карельском УФАС.
По данным ведомства, компания «Стройконтроль» стала победителем закупки. Она должна была сделать капитальный ремонт системы отопления, водопровода и канализации в Сегежской школе. Срок стоял до 31 августа 2025 года. Однако, подрядчик к работам так и не приступил.
— Исполнитель не объяснил причин, по которым сорвал ремонт школы. На связь с заказчиком не выходил.Школа приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. И обратилась в УФАС, сообщили в ведомстве.
Ведомство включило сведения о подрядчике в реестр недобросоветсных поставщиков на два года.
Ранее глава Карелии сообщал, что в школе № 4 в Сегеже будет проведен капитальный ремонт кровли и фасада, инженерных систем, выполнена внутренняя отделка помещений, отремонтирован тир. Работы проведут за счет средств федерального и регионального бюджетов.
Ранее рассказывали, что школу №43, где продолжается капитальный ремонт, откроют только в новом учебном году.