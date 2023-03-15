Реклама

В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
15.03.2023 16:30
Great Wall Tank 500 будет продаваться в России в двух комплектациях
Сегодня 08:33
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)
15.03.2023 18:43
Труп раздетого по пояс молодого мужчины нашли в Петрозаводске
Сегодня 13:07

Строительная компания «Век» награждена медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» в честь 75-летнего юбилея компании

Новости. Общество
16:09, 16 Марта 2023
фото: ВЕК

Новости партнеров

Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» отмечена за высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в экономической, муниципальной, общественной и профессиональной деятельности, в области строительной отрасли.

Указом Главы Республики Карелия от 2 марта 2023 года № 8 компания награждена государственной наградой Республики Карелия — медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

Сегодня строительной компании «Век» исполняется 75 лет со дня образования.

Именно  16 марта 1948 года было положено начало большому и славному  пути.

За свою 75-летнюю историю компании удалось внести значительный вклад в современную архитектуру Республики Карелия и ее столицы — города Петрозаводска. За это время построены сотни объектов промышленного, культурного и социального назначения: это административные здания, вокзалы, больницы, детские сады,  школы, промышленные предприятия, жилые комплексы, отреставрирован целый ряд объектов историко-культурного наследия.

Жители республики учатся, живут, работают и проводят досуг в зданиях, строительство которых выполнялось руками специалистов компании-юбиляра. Со временем их количество растет, вместе с тем увеличиваются и объемы жилищного строительства.

О достижениях можно писать много. Но основой успеха компании являются люди.  За годы многолетней работы сформировалась сплоченная команда высококвалифицированных специалистов, решающих разносторонние задачи в области строительства, финансов, продаж и клиентского сервиса. Работая напрямую с покупателем, компания несет полную ответственность на всех этапах совершения сделки и выполняет все гарантийные обязательства, продолжая заслуженно оставаться признанным лидером строительной отрасли по потребительским качествам и созданию благоприятной среды для жителей Республики Карелия. 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» составляет элиту строительного комплекса России и Карелии, служит эталоном организации строительного производства, отличного качества и исполнения обязательств перед государством, заказчиками и партнерами. СК «Век» единственная в Республике Карелия является семикратным обладателем общественной награды — Золотой знак «Надежный застройщик России» и трижды удостоена звания «Элита строительного комплекса России».

По инициативе Европейского сообщества компания получила награду «Европейский стандарт» —  «за значительные заслуги в деятельности по сближению российских и европейских стандартов в экономической и социальной сферах общественной жизни», ставшую символом международного признания деятельности организации.

На протяжении 36 лет бессменно, по пути прогресса и успеха ведет компанию ее генеральный директор — Воскобойников Евгений Максович — «Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия».

«Строительная компания «Век» строит новые амбициозные планы и готова к новым свершениям и высоким результатам. «Мы гордимся прошлым и строим будущее» и в этом девиз компании.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2023, 13:04
Рост цен на продукты в Финляндии бьет рекорды
10.03.2023, 15:19
«Вместе до последнего мгновения»: стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком
14.03.2023, 16:14
Артур Парфенчиков заявил, что в Петрозаводске будут сносить 5-этажные «хрущевки»
09.03.2023, 12:04
Финны стали чаще пересекать границу в Вяртсиля, чем россияне
15.03.2023, 18:43
Появились кадры с места задержания главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении взятки (ВИДЕО)
10.03.2023, 17:25
Еще два бойца из Карелии погибли в зоне СВО

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.