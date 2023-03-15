Строительная компания «Век» награждена медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» в честь 75-летнего юбилея компании

Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» отмечена за высокие достижения и заслуги перед республикой и ее жителями в экономической, муниципальной, общественной и профессиональной деятельности, в области строительной отрасли.

Указом Главы Республики Карелия от 2 марта 2023 года № 8 компания награждена государственной наградой Республики Карелия — медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».

Сегодня строительной компании «Век» исполняется 75 лет со дня образования.

Именно 16 марта 1948 года было положено начало большому и славному пути.

За свою 75-летнюю историю компании удалось внести значительный вклад в современную архитектуру Республики Карелия и ее столицы — города Петрозаводска. За это время построены сотни объектов промышленного, культурного и социального назначения: это административные здания, вокзалы, больницы, детские сады, школы, промышленные предприятия, жилые комплексы, отреставрирован целый ряд объектов историко-культурного наследия.

Жители республики учатся, живут, работают и проводят досуг в зданиях, строительство которых выполнялось руками специалистов компании-юбиляра. Со временем их количество растет, вместе с тем увеличиваются и объемы жилищного строительства.

О достижениях можно писать много. Но основой успеха компании являются люди. За годы многолетней работы сформировалась сплоченная команда высококвалифицированных специалистов, решающих разносторонние задачи в области строительства, финансов, продаж и клиентского сервиса. Работая напрямую с покупателем, компания несет полную ответственность на всех этапах совершения сделки и выполняет все гарантийные обязательства, продолжая заслуженно оставаться признанным лидером строительной отрасли по потребительским качествам и созданию благоприятной среды для жителей Республики Карелия.

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» составляет элиту строительного комплекса России и Карелии, служит эталоном организации строительного производства, отличного качества и исполнения обязательств перед государством, заказчиками и партнерами. СК «Век» единственная в Республике Карелия является семикратным обладателем общественной награды — Золотой знак «Надежный застройщик России» и трижды удостоена звания «Элита строительного комплекса России».

По инициативе Европейского сообщества компания получила награду «Европейский стандарт» — «за значительные заслуги в деятельности по сближению российских и европейских стандартов в экономической и социальной сферах общественной жизни», ставшую символом международного признания деятельности организации.

На протяжении 36 лет бессменно, по пути прогресса и успеха ведет компанию ее генеральный директор — Воскобойников Евгений Максович — «Заслуженный строитель Российской Федерации» и «Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия».

«Строительная компания «Век» строит новые амбициозные планы и готова к новым свершениям и высоким результатам. «Мы гордимся прошлым и строим будущее» и в этом девиз компании.