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Новости. Общество
11:26, 04 Мая 2018

Строительная компания "Век" предлагает квартиры с отделкой в новостройке

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Новоселы могут сразу въехать в готовое жилье.

Хотите купить новую квартиру, но вас пугает ремонт и все, что с ним связано? Строительная компания "Век" предлагает простое решение: готовые квартиры в жилом комплексе «Каскад».

Не как у всех

Жилой комплекс "Каскад" - это нетиповой масштабный проект, который расположился на пересечении улиц Сыктывкарской и Попова. Так как проект нетиповой, то и планировки особенные, плюс большой выбор различных вариантов продуманных квартир от 1- до 4-комнатных. Поверьте, жилому комплексу "Каскад" есть, чем вас удивить!

Выгодно

Уже пять домов в новостройке введены в эксплуатацию, а в начале июня будет готов еще один – дом №6.   Это отличный вариант - купить квартиру по старой цене сейчас, до того, как дом будет сдан. К тому же ждать новоселья совсем немного, всего несколько месяцев!

На вкус и цвет

Большое преимущество квартир в жилом комплексе "Каскад" - отделка от надежного застройщика, строительной компании "Век". Вы можете выбрать уже полностью готовую квартиру, останется только расставить мебель или заказать отделку по своему предпочтению. Для вас подготовлены коллекции с расчетом на разный бюджет. При этом вы можете быть уверены в качестве подобранных вариантов и их гармоничном сочетании между собой.

Свобода и простор

Высокие потолки - 2,7 м - и просторные комнаты дарят ощущение воздуха и свободы. Продуманные варианты расстановки мебели предлагаются к каждой квартире.

Свежо и красиво

Красота не заканчивается на вашей новой квартире. За ее пределами все продумано, устроено с комфортом. Благоустроенная территория – это просторный двор с тренажерами и спортивными площадками под открытым небом, велодорожкой и футбольным полем, игровыми детскими площадками и зелеными газонами.  Сквер рядом с домом и лес по соседству – обилие зелени, свежий воздух и отличное настроение гарантированы!

Но зачем рассказывать, если лучше все увидеть своими глазами? Записывайтесь на индивидуальный показ по телефону 33-00-43. Для вас будет организована персональная экскурсия по новостройке, просмотр квартир с интересующих вас планировками, консультация и помощь в подборе оптимального варианта для вашей семьи.

*Застройщик ОАО "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте vek-kvartira.ru

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