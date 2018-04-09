Компания "Век" проводит конкурсы на лучшие названия новых жилых комплексов

Строительная компания "Век" принимает пожелания и идеи по названию новых жилых объектов в центре Петрозаводска.

Строительная компания "Век" ведет активные работы по реализации проектов новых жилых комплексов в центре Петрозаводска.

Новостройка на пересечении улиц Анохина и Гоголя, рядом с ТЦ "Автокит", может быть названа именем, которое придумаете ей именно вы. Комплекс будет состоять из нескольких домов различной этажности бизнес-класса. Особое внимание будет уделено качеству и комфорту, личному пространству жителей. Вид на Онежское озеро и уникальное месторасположение – в центре Петрозаводска, станут, несомненно, эксклюзивными преимуществами данного комплекса на рынке новостроек города.

Эскизный проект жилого комплекса на пересечении улиц Анохина и Гоголя:

Свое имя ждет и отдельно стоящий дом, который будет возведен на берегу реки Лососинки. Отличительные особенности новостройки: вид на Лососинский парк с речкой, и особое уединение, внимание к личному пространству и окружению.

Эскизный проект Дома на реке Лососинка:

Предлагаем всем желающим принять активное участие в конкурсах на лучшие названия новых жилых объектов! Для этого:

Придумайте оригинальные названия жилого комплекса, расположенного по адресу Анохина/Гоголя, и/или Дома на берегу реки Лососинка (количество предложенных вами названий по каждой новостройке неограниченно), дайте краткое описание названия (почему такое имя).

Пришлите ваши идеи по эл.почте: pavlovskaya@vek.karelia.ru с пометкой в теме письма: "Конкурс на лучшее название. Анохина/Гоголя " или "Конкурс на лучшее название. Дом на реке Лососинка", или оставляйте комментарий с вашим предложением в специальном обсуждении в группе вконтакте, в теме "Конкурс на лучшее название. Дом на реке Лососинка" и "Конкурс на лучшее название. Анохина/Гоголя ".

с пометкой в теме письма: "Конкурс на лучшее название. Анохина/Гоголя " или "Конкурс на лучшее название. Дом на реке Лососинка", или оставляйте комментарий с вашим предложением в специальном обсуждении в группе вконтакте, в теме "Конкурс на лучшее название. Дом на реке Лососинка" и "Конкурс на лучшее название. Анохина/Гоголя ". В каждой конкурсной заявке должны быть указаны ваши ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты.

Будут определены два победителя: за лучшее название жилого комплекса, который будет построен на пересечении улиц Анохина и Гоголя, и за лучшее название Дома на берегу реки Лососинки. Каждый победитель получит ценный приз – планшет. Предусмотрены также поощрительные призы для активных и креативных участников.

Предусмотрены также поощрительные призы для активных и креативных участников. Сроки проведения конкурсов. Прием заявок с вашими названиями: с 09 апреля по 23 апреля. Подведение итогов, награждение победителей – 07 мая. Более подробная информация об условиях конкурса на сайте.

Напомним, что вы уже можете подавать заявку на предварительное бронирование квартир по тел. 33-00-43 и эл. почте: losev@vek.karelia.ru.

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