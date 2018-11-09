Строительная компания "Век" - трижды "Надежный застройщик России"

СК "Век" стала единственной в Карелии строительной компанией, завоевавшей престижную награду "Надежный застройщик России 2018".

За высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам 2018 года на территории Республики Карелия АО Строительная Компания "Век" получила награду Золотой Знак общественного контроля. Отбор проводил Фонд развития механизмов гражданского контроля в рамках Федерального некоммерческого проекта "Надежные новостройки России".

Золотым Знаком "Надежный застройщик России 2018" отмечены самые надежные строительные компании на основе проверки 15 300 строящихся жилых комплексов по всей стране на предмет соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Сбор информации о застройщиках осуществлялся из открытых источников, а также непосредственно в отделах продаж методом "тайный покупатель". В органы исполнительной власти, осуществляющие контроль в долевом строительстве, были сделаны запросы на предмет отсутствия к данным компаниям претензий со стороны контролирующих органов и жалоб со стороны покупателей.

Сегодня компания "Век" представляет в Карелии сразу 3 масштабных проекта. Один из них -

уже полюбившейся жителям Петрозаводска Жилой комплекс "Каскад" в микрорайоне "Древлянка-9". Также в этом году началось строительство сразу двух новых жилых комплексов бизнес -класса "Жемчужина" и "Симфония" в самом центре Петрозаводска.

Квартиры от надежного застройщика СК "Век" доступны для бесплатного бронирования на сайте vek-kvartira.ru.

Телефон отдела продаж: (8142) 33-00-43.

Сайт http://vek-kvartira.ru

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