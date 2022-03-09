Строительная организация самовольно заняла участки в Петрозаводске

Компания 2 месяца выбрасывала на чужие участки строительный мусор, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проверила заявления о самовольном занятии земли для сброса строительных отходов.

Прокуратура установила организацию, а также конкретных виновных, использовавших 5 земельных участков в Петрозаводске, в районе Суоярвского шоссе. На эти участки в декабре 2021 года — январе 2022 незаконно сваливали грунт со строительных площадок, а также собственные строительные материалы — песок и щебень.

Виновные были привлечены к административной ответственности — им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей. Кроме того, директор организации заключил договоры на вывоз грунта и использование щебня.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура в данный момент контролирует устранение нарушений.