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Строительная организация самовольно заняла участки в Петрозаводске

Новости. Общество
13:14, 11 Марта 2022
фото: © Интерпресс / PhotoXPress.ru

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Компания 2 месяца выбрасывала на чужие участки строительный мусор, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проверила заявления о самовольном занятии земли для сброса строительных отходов.

Прокуратура установила организацию, а также конкретных виновных, использовавших 5 земельных участков в Петрозаводске, в районе Суоярвского шоссе. На эти участки в декабре 2021 года — январе 2022 незаконно сваливали грунт со строительных площадок, а также собственные строительные материалы — песок и щебень.

Виновные были привлечены к административной ответственности — им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей. Кроме того, директор организации заключил договоры на вывоз грунта и использование щебня.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура в данный момент контролирует устранение нарушений.

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