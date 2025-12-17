Строительные доски выпали из прицепа авто в центре Петрозаводска

На пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло нетривиальное ДТП.
Сегодня, 17 декабря, в 15:48 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске из прицепа легкового автомобиля одномоментно выпала целая партия длинных строительных досок. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Авария произошла, когда кроссовер начал движение на зелёный сигнал светофора. Водитель транспортного средства, заметив, что груз оказался на проезжей части, остановился.
Мужчина вышел из машины и начал укладывать пиломатериалы обратно в прицеп. Через некоторое время на помощь к нему пришёл ещё один неравнодушный автомобилист.
