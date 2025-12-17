Строительные доски выпали из прицепа авто в центре Петрозаводска

Ранее мы писали, что на федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе произошло возгорание лесовоза. Пожарные потушили пламя менее чем за пять минут.

Мужчина вышел из машины и начал укладывать пиломатериалы обратно в прицеп. Через некоторое время на помощь к нему пришёл ещё один неравнодушный автомобилист.

Авария произошла, когда кроссовер начал движение на зелёный сигнал светофора. Водитель транспортного средства, заметив, что груз оказался на проезжей части, остановился.

Сегодня, 17 декабря, в 15:48 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске из прицепа легкового автомобиля одномоментно выпала целая партия длинных строительных досок. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

В Прионежье отказываются раскрыть местонахождение очистных сооружений, а фекальная проблема никуда не делась

Новогоднее чудо с ключами в руках: семейная ипотека под 3,5% от строительной компании «Век»

В Карелии за кражу из магазина молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы

Один человек пострадал в ДТП на дороге «Костомукша — ГОК»

Это конец «бабкиных схем»: эксперт из Петрозаводска объяснил, почему решение по «делу Долиной» историческое для всех покупателей жилья

Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Кто ответит на вопросы Томаса Хайнриха о фекалиях, которые льются в Логмозеро

