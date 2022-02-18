Строительство 67 производственных, торговых и социальных объектов завершено в Карелии в 2021 году

В Карелии в прошлом году были введены в эксплуатацию 67 объектов в сфере сельского хозяйства, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и ряда других областей.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за 2021 год.

В числе новых объектов — помещения для крупного рогатого скота и овец, станции технического обслуживания легковых автомобилей, комплексы дорожного сервиса, автомойки, торговые предприятия площадью 2,6 тыс. кв. метров.

Также в прошлом году открылись сельские амбулатории на 130 мест, один ФОК, детские сады на 500 мест.

Введены в эксплуатацию заведения общественного питания на 50 посадочных мест, гостиницы на 192 места, сельские клубы на 48 мест и одно здание религиозного назначения.