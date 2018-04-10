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Новости. Экономика
14:57, 10 Апреля 2018

Строительство аквапарка в Петрозаводске оказалось под большим вопросом

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В районе Соломенского шоссе планировалось построить первый в Петрозаводске аквапарк, но судя по всему проект реализован не будет.

Как рассказала во вторник глава города Ирина Мирошник, в районе предполагаемого строительства аквапарка обнаружились краснокнижные птицы и деревья.

"В ходе работ выяснилось, что есть редкие породы деревьев и птиц, краснокнижных. Это накладывает определенные ограничения. Соответственно, застроено может быть не более 10% территории. Остальное из-за этих редких пород должно оставаться рекреационной территорией", - сказала она.

"Инвестора, видимо, это не устраивает. Поэтому он ничего не делает, соглашение заканчивается и не будет продолжено, как я понимаю. Потому что и город, и республика однозначно стоят на той позиции, чтобы воплощать этот инвестпроект с учетом этих обременений, по-другому никак. Поэтому если (инвестор) не согласен, то уйдет", - отметила глава города.

На вопрос, не рассматривался ли вариант строительства аквапарка в другом месте, градоначальница сообщила, что инвестор "не выходил пока с такими предложениями".  

Идея строительства аквапарка в Соломенном появилась еще в 2012 году. Тогда надеялись на немецкого инвестора. Позже к этой идее возвращались неоднократно, а в 2016 году под строительство аквапарка в районе Соломенного был выделен земельный участок, причем договор аренды с ООО "Асгард СМК" был подписан без проведения торгов.

Предполагалось, что площадь спорткомплекса составит 2000 кв. метров, пропускная способность - 3270 человек в день. В аквапарке намеревались построить водные горки, ванны с гидромассажем, банный комплекс.

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