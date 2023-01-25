Строительство Белопорожских ГЭС, пережившее две аварии, будет завершено, уверен глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что Белопорожские ГЭС в Карелии будут достроены, несмотря не все трудности, которые возникают в ходе реализации этого проекта.

Такое мнение губернатор высказал на сегодняшнем совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кемского района, где идет стройка.

«Да, проект идет не просто. Но мы находимся на постоянной связи с нашим подрядчиком — компанией КСМ. Уверен, что эти работы будут завершены», — сказал глава республики.

Как сообщалось ранее, в 2020 году на стройплощадке произошло две аварии, одна в марте, другая в октябре - вода затопила гидроэлектростанцию, отводящий канал и технику. А в 2021 году, стройка была приостановлена из-за проблем «связанных со строительным производством», как это объяснил министр экономического развития.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку 100 млн долларов. Строительство ведется по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Карелии, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики. Изначально планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году, затем сроки перенесли на конец 2021 года, потом — на 2022 год.