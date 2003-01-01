Строительство часовни на площади Кирова в Петрозаводске приостановят

Строительство часовни Святого Фаддея в Петрозаводске временно заморозят.

Как рассказал священник Константин Савандер, строительство часовни временно завершат из-за нехватки денег. Собранные на работы средства уже потрачены.

— У нас был накоплен миллион рублей и он ушел. Вы небогатые люди, потихонечку-потихонечку всем миром эта стройка идет. Но сейчас мы перекрытие сделаем и, вероятнее всего, пока заморозим стройку. Зимой строительства не будет, потому что мы будем копить деньги, — рассказал Константин Савандер.

Напомним, часовню строят волонтеры, те же, кто и храм на Ключевой. Но требуется, как отметил Константин Савандер, чтобы работы вела строительная организация. «Хоть сам создавай», — пошутил он. Ирония понятна, подрядчик — это другая стоимость строительства. Сейчас по сути ведут его волонтеры. Ранее с одним из них произошел несчастный случай на площадке. Он упал с лесов. При этом трудовая инспекция Карелии не проводила расследование, поскольку он работал на добровольных началах и заявления в ведомство не подавал. Возможно, именно после этого происшествия, требования к строительству ужесточились.

Добавим, что работы началось в мае. Первый этап оценили в полтора миллиона рублей. Как рассказывал Константин Савандер, строители стараются минимизировать затраты. К примеру, использовали самодельный кран для более точечной работы. Его уже опробовали до этого на строительстве храма на Ключевой. Напомним, проект часовни подготовили архитектор Андрей Гречкин и протоиерей Константин Савандер. В 2016 году градостроительный совет карельской столицы одобрил проект восстановления. Он основан на историческом облике часовни, который восстанавливали по архивным документам.