Строительство детского сада планируется в центре Петрозаводска

Власти Карелии рассчитывают, что в этом году начнется строительство детского сада в жилом комплексе «Александровский» в центре Петрозаводска.

Об этом сообщил на заседании Петросовета глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Центр города, наверное, будет менять свой возрастной состав. Все больше молодых семей будет жить в центре города. Здесь в перспективе придется решать проблемы по школам, по детским садам… Постараемся детский садик начать строить в этом году», — сказал губернатор.

По предварительным планам учреждение будет рассчитано на 150 мест, но, возможно, их количество увеличится.

ЖК «Александровский» построен на бывшей территории Онежского тракторного завода.