Строительство детского сада в парке "Каменный бор" в Петрозаводске ведется законно

Все процедуры, необходимые для разрешения возведения соцобъекта в районе Ключевского карьера, были соблюдены в полном объеме, выяснили сторонники садика.

Сторонники строительства детского сада на Ключевой уличили во лжи защитников парка "Каменный бор", заявивших о том, что дошкольное учреждение возводится по результатам общественных слушаний в рекреационной зоне.

В минувшую пятницу на встрече, посвященной ситуации вокруг строительства детского сада на месте парка "Каменный бор", противники садика настаивали на том, что разрешение на возведение было выдано незаконно.

"Мы с вами разговариваем ни о чем. Потому что изначально разрешение на строительство детского сада было выдано на этом месте незаконно. У нас нельзя выводить реакционную зону без публичных слушаний. Они были проведены. Но люди выступили против. Ни одного человека не было "за"", - эмоционально выступила на встрече в школе №3 общественница Дарья Каликина.

Активисты, поддерживающие строительство детского сада, подняли протокол публичных слушаний, на которые ссылалась Каликина. Выяснялось, что слушания проходили не в 2014 году, как заявляла защитница парка, а в 2012-м, и результаты их были совсем иными.

Так, согласно протоколу, за увеличение зоны объектов здравоохранения в районе Ключевского шоссе "за" высказалось 109 участников слушаний. Тех, кто был против или воздержался, не было.

"Очень легко эмоционально выступать, когда у людей рядом нет возможности проверить факты. Но мы это сделали", - пишут в паблике #ЯМыДетскийсад, где и опубликован протокол с результатами общественных слушаний.

Подробнее о встрече, где обсудили непростую ситуацию, сложившейся вокруг возведения нового садика в районе Ключевского карьера, читайте здесь.