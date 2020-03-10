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Строительство детского сада в парке "Каменный бор" в Петрозаводске ведется законно

Новости. Общество
11:46, 11 Марта 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Все процедуры, необходимые для разрешения возведения соцобъекта в районе Ключевского карьера, были соблюдены в полном объеме, выяснили сторонники садика.

Сторонники строительства детского сада на Ключевой уличили во лжи защитников парка "Каменный бор", заявивших о том, что дошкольное учреждение возводится по результатам общественных слушаний в рекреационной зоне.

В минувшую пятницу на встрече, посвященной ситуации вокруг строительства детского сада на месте парка "Каменный бор", противники садика настаивали на том, что разрешение на возведение было выдано незаконно.

"Мы с вами разговариваем ни о чем. Потому что изначально разрешение на строительство детского сада было выдано на этом месте незаконно. У нас нельзя выводить реакционную зону без публичных слушаний. Они были проведены. Но люди выступили против. Ни одного человека не было "за"", - эмоционально выступила на встрече в школе №3 общественница Дарья Каликина.

Активисты, поддерживающие строительство детского сада, подняли протокол публичных слушаний, на которые ссылалась Каликина. Выяснялось, что слушания проходили не в 2014 году, как заявляла защитница парка, а в 2012-м, и результаты их были совсем иными.

Так, согласно протоколу, за увеличение зоны объектов здравоохранения в районе Ключевского шоссе "за" высказалось 109 участников слушаний. Тех, кто был против или воздержался, не было.

"Очень легко эмоционально выступать, когда у людей рядом нет возможности проверить факты. Но мы это сделали", - пишут в паблике  #ЯМыДетскийсад, где и опубликован протокол с результатами общественных слушаний.

Подробнее о встрече, где обсудили непростую ситуацию, сложившейся вокруг возведения нового садика в районе Ключевского карьера, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беловы
2020-03-11 14:13:45
Я не спец в строительстве или в военной истории Птз просто смотрю со стороны и делаю выводы..... И выводы мои такие - фактов от тех кто против садика, нет толком никаких: ни результатов боевых действий в этом бору, ни документов. что строительство незаконно ведется, а про кости домашних животных, лисичку и ландыши - это уж совсем перебор... и много грубости, вот это факты точные. Садик НАДО строить, защитников отправить по домам, на Каликину подать в суд. Хватит дурью маяться.
Irina
2020-03-11 13:55:24
И "защитники" и "хранители", как только себя не назовут))))))) Где ж вы были, занимались чем, когда бор был в безобразном состоянии? Каликина ни одного субботника там не организовала, а теперь пошла вразнос! Вот с чего бы? ведете себя агрессивно, дико, Сказать вам что то против просто страшно. Вы на фотках улыбаетесь, а в контакте лютуете. Какое к вам доверие то после этого? Да теперь еще и такой откровенный злобный ляп с документами. Посмотрите на видео как "защитница" выкрикивает свое "мнение" - нагло, безнаказанно, грубо. Разбойники вы Каменного бора, а не защитники!
zanoza
2020-03-11 13:42:02
При чём здесь ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ??? Речь идёт о строительстве садика, а ЭТО ОБЪЕКТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! Все эти активисты "за строительство садика", не иначе прихвостни мэрских. Знаем мы таких "активистов" ещё по "Дереву дружбы".
Os
2020-03-11 13:28:07
А почему объект здравоохранения? Там не детсад будет?
карел
2020-03-11 13:18:19
Всё это липа . Властям веры нет . Защитникам " Каменного бора" почёт и уважение !!! Жуликов и фальсификаторов под суд !!!
Алексей Б.
2020-03-11 13:51:14
согласен
David
2020-03-11 13:09:14
Я удивляюсь защитникам этого " детского сада"! Вы на проект- то посмотрите! Это же форменный ......! В 21 веке засунуть детей в этот 3х! этажный сарай. 40 лет назад о детях больше думали. На Куковке два детских сада заняты полицией. Может лучше для них построить более подходящее здание, а детям вернуть детские сады?
goo
2020-03-11 13:08:38
Я говорил уже, бесполезно ходить и спорить с чиновниками. Собирайте на адвоката и подавайте в суд.
Недоверчивый
2020-03-11 13:02:43
А подать в суд на Каликину за заведомо ложные обвинения? Защита части и достоинства и все в таком духе? За разжигание социального конфликта, основанного на домыслах? Иметь мнение дело хорошее ктож спорит. Но и меру надо знать по моему мнению
Leopol'd
2020-03-11 12:55:14
Так может попросить Каликину показать документы? Ведь тоже откуда-то взяты.
Конец фильма
2020-03-11 13:06:32
Leopol'd, а чего она без документов на собрание то пришла?????? Поорать каждый может. А так бы все чин чинарем, достала, прочитала, на камеру сняла, в группе выложила Заходил туда. Ничего у нее там нет. Ну и какое к ней дальше доверие???????
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