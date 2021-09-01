Строительство дороги привело к огромным пробкам на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Дорожные рабочие организовали реверсивное движение на участке строительства дороги к новому жилому комплексу в Петрозаводске - десятки машин встали в пробке.

Реверсивное движение организовано на участке Лососинского шоссе на выезде из Петрозаводска. В этом месте к шоссе примыкает строящаяся дорога в сторону новой школы №55 на Древлянке.

Вечером в пятницу там скопилось большое количество машин жителей города, которые поехали на свои дачи.

Фотографии с места затора прислал читатель «Столицы на Онего».

«Проехать не может никто: ни дачники, ни те, кто едут в «Скандинавию», ни те, кто едет в «Чистый город», — говорится в подписи к фотографиям.