Строительство единственного моста, связывающего поселок Карелии с внешним миром, затягивается на два месяца

Жители поселка Хвойный в Беломорском районе больше месяца ждут, когда строители восстановят единственную переправу.

Газета «Беломорская трибуна» сообщает, что сегодня, 6 июня, строительство моста через реку Сума в поселке Хвойный продолжается.

«В настоящее время восстановлен технический проезд для автотранспорта и жителей. С 6 июня планируется демонтаж бетонных опор основания старого моста, а затем сборка основной конструкции. Работы строительства моста через реку Сума в поселке Хвойный в полном объеме будут завершены до 31 июля 2022 года», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в поселке Хвойный Беломорского района подрядчик разрушил единственный мост и ушел. Люди оказались отрезаны от большой земли: ни в больницу, ни в магазин попасть не могут.