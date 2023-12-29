Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ялгубе завершилось

Подрядная компания закончила устройство стадиона с беговыми дорожками и ямой для прыжков.

В Ялгубе завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, сообщили в паблике Минстроя Карелии со ссылкой на Дирекцию по строительству республики.

Как рассказали в источнике, подрядная компания закончила устройство стадиона с беговыми дорожками и ямой для прыжков. На территории комплекса появились площадка для воркаута, универсальная игровая и площадка со спортивными тренажерами.

Кроме того, построили медицинский блок для осмотров и оказания первой помощи спортсменам. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию от администрации Прионежского района.





Комплекс будет работать круглогодично и позволит проводить тренировки по разным видам спорта. Весной, летом и осенью здесь будут тренироваться легкоатлеты. А в зимнее время на стадионе планируется заливать хоккейную коробку. Предполагается, что единичная пропускная способность спорткомплекса будет составлять 158 человек в летний период и 110 человек — зимой.



Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках первого этапа реконструкции Центра спортивной подготовки. На территории Центра уже возвели эллинг для лодок, предназначенных для академической гребли, сауна, установили резервуар для хранения запаса воды, начали подготовку к строительству спортзала и его вспомогательных помещений.