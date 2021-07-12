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Строительство гостиниц будет кредитоваться на льготных условиях

Новости. Общество
08:45, 13 Июля 2021
фото: pixabay

Ростуризм впервые запускает программу по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей, а в Карелии им уже дали льготы по налогам.

Как пишет «Эксперт», о программе кредитования рассказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы запускаем программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей», — сообщила Догузова. Чиновница подтвердила, что Ростуризмом «утверждены соответствующие критерии отбора инвестиционных проектов, а также минимальные и максимальные размеры кредитов».

Глава ведомства подтвердила, что сегодня, 9 июля, планируется начать прием заявок от банков, которые хотели бы принять участие в программе, позже данные организации должны будут предоставить Ростуризму свои инвестпроекты. 
Чиновница уточнила, что кредиты будут предоставляться по ставке 3-5% годовых сроком до 15 лет.

Деньги можно вложить в строительство и реконструкцию отелей или многофункциональных комплексов, пригодных для проживания туристов.

Окончательный список банков, которым могут быть предоставлены льготные кредиты примет Ростуризм совместно с правительственной комиссией по туризму.

Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 миллионов до 70 миллиардов рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки», — сообщила Догузова. Она пояснила, что в проекте должны иметься «документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке».

Ранее парламент Карелии принял закон, согласно которому освобождены от налога на имущество новые гостиницы, турбазы и другие объекты коллективного размещения.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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