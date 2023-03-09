Строительство капитального моста в микрорайоне «Соломенное» в Петрозаводске обойдется в 3,5 миллиарда рублей

Власти Карелии рассчитывают на федеральное финансирование работ.

Строительство капитального моста в петрозаводском микрорайоне «Соломенное» обойдется в 3,5 миллиарда рублей. Такую сумму назвал министр по дорожному хозяйству транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин, выступая 10 марта на совещании в республиканском правительстве, где обсуждалось развитие городской инфраструктуры карельской столицы.

По словам министра, сейчас идет разработка проектно-сметной документации строительства моста в Соломенном, которую планируется завершить в октябре. После получения положительного заключения государственной экспертизы республиканские власти намерены обратиться в правительство РФ, чтобы определить источники финансирования строительных работ, однако, очевидно, что это будут средства федерального бюджета.

Новый мост в Соломенном предполагается возвести на месте наплавного, который связывает Петрозаводск с Заозерьем, Ялгубой и Суйсарем.