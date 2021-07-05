Строительство колонки для воды стало грандиозным событием для жителей райцентра Карелии (ФОТОФАКТ)

Жителей Сегежи удивило возведение оборудованной колонки на улице Гористая.

«Сегодня не поверила своим глазам — на улице Гористая впервые за мою сознательную жизнь что-то строится, — пишет сегежанка в паблике „Сегежа online“. — И пусть это всего лишь колонка для воды, но зато какая. Стройся терем-теремок, ни низок ни высок! Хочется сказать слова благодарности мастерам-строителям и инициаторам этого грандиозного для нашего микрорайона события».

Ранее коммунальщики предупредили жителей Сегежи, что воды из колонки бесплатной не бывает.