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Строительство колонки для воды стало грандиозным событием для жителей райцентра Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:15, 06 Июля 2021
фото: Сегежа online/ВК

Жителей Сегежи удивило возведение оборудованной колонки на улице Гористая.

«Сегодня не поверила своим глазам — на улице Гористая впервые за мою сознательную жизнь что-то строится, — пишет сегежанка в паблике „Сегежа online“. — И пусть это всего лишь колонка для воды, но зато какая. Стройся терем-теремок, ни низок ни высок! Хочется сказать слова благодарности мастерам-строителям и инициаторам этого грандиозного для нашего микрорайона события».

Ранее коммунальщики предупредили жителей Сегежи, что воды из колонки бесплатной не бывает.

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Комментарии

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Вася
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работа "Единой России" создает прочный фундамент российской государственности.
наташка
2021-07-06 14:24:05
Сколько лет сознательной жизни сегежанки ?
Гость
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