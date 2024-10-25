Строительство межрайонной больницы в Петрозаводске идет полным ходом

Строительство больницы на Древлянке находится под пристальным контролем Госкомитета.

Продолжаются работы по возведению блоков «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке, сообщили в Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Как уточняется, специалисты комитета регулярно проводят проверки хода строительства. Цель этих проверок — оценить соответствие выполняемых работ проектной документации и соблюдение всех строительных норм и правил.

На данный момент завершены работы по устройству фасадов зданий, началась внутренняя отделка помещений. Также активно ведутся работы по прокладке инженерных сетей и монтажу вентиляционных систем.

«После завершения строительства блоков „А“ и „Б“ медицинская помощь жителям Петрозаводска и Прионежья будет более доступной и комфортной», — поделился председатель Госкомитета Григорий Вертинский.