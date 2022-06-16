Карелия попала в число аутсайдеров в мусорной реформе из-за бюрократии в Москве

Карелия вошла в число регионов, отстающих в мусорной реформе, из-за того, что строительство мусороперерабатывающего завода увязло в чиновничьей волоките.

Об этом сообщил «Столице на Онего» генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин, чья компания собирается строить завод.

Он прокомментировал заявление гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, назвавшего Карелию в числе регионов, где не создана инфраструктура обработки и утилизации отходов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кванина, проблема возникла из-за задержки оформления земельного участка в местечке Орзега, где планируется строительство. В 2024 году там должен появиться мусороперерабатывающий завод и современный полигон для размещения твердых коммунальных отходов.

«Несмотря на то, что глава российского правительства Михаил Мишустин еще весной подписал распоряжение о переводе земель лесного фонда в Орзеге для реализации мусорной реформы в Карелии, из-за нерасторопности чиновников федерального Госимущества, эта земля республике до сих пор не передана», — сообщил Кванин.