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Новый район строят в Петрозаводске (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
18:40, 11 Августа 2022

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Мы побывали на строительной площадке нового жилого комплекса TALOJARVI город у воды.

В предыдущей статье мы рассказывали, почему не стоит бояться приобретать квартиру в новостройке. В этом нам помог специалист отдела продаж строительной компании Баренц Групп Владимир Дерябин.

Сегодня мы побывали на строительной площадке нового жилого комплекса TALOJARVI город у воды, где Владимир подробно рассказал об этапах строительства, а также о планах и перспективах будущего района. Давайте посмотрим, как это было:

Напомним, что новый жилой комплекс TALOJARVI город у воды будет расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2


Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Это район с полностью развитой инфраструктурой:

• большой парк в центре,
• обустроенная набережная,
• велодорожки,
• детские площадки для детей разных возрастов,
• места для отдыха и развлечений,
• скейт — парк,
• баскетбольная и спортивные площадки,
• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха.

Виртуальный тур по новому жилому комплексу доступен в сети.

Ознакомиться с квартирографией и узнать цены на квариры можно на сайте https://talojarvi.ru/ или позвонить в отдел продаж по телефону 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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