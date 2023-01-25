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Строительство нового ЦБК в Карелии отложили из-за санкций

Новости. Экономика
15:45, 21 Февраля 2023
фото: © Segezha Group

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Сроки строительства нового целлюлозно-бумажного комбината в рамках проекта «Сегежа Запад» в Карелии будут пересмотрены, когда ситуация станет «прогнозируемой».

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

«Инвестиционный проект есть. Он никуда не делся. В конце 2022 года была получена государственная экспертиза проектно-сметной документации на это предприятие. В чем возник вопрос: рынки сбыта по той продукции, которую планировалось производить, находились в западных странах. Оборудование, которое планировалось там использовать, поставщиками его тоже являлись западные страны. В новых экономических условиях нужно решить эти два вопроса», — сказал собеседник агентства.

По словам Ермолаева, проблема с поставками оборудования решаема, но инвестору необходимо определиться с тем видом продукции, которую в изменившихся экономических условиях следует производить в Карелии.

«Говорить о сроках преждевременно, ситуация в мировой экономике настолько динамично меняется, что менеджеры компании могут принять это решение, я думаю, и не в 2023 году, и не в 2024 году. Ситуация должна стать прогнозируемой в каком-то плане», — сказал руководитель Минэкономразвития региона.

Ранее президент компании Segezha Group — владельца ЦБК — Михаил Шамолин говорил, что «стройка будет закончена в конце 2024 — начале 2025 года».

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