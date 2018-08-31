Строительство нового участка улицы Куйбышева в Петрозаводске откладывается

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Начало строительства нового участка улицы Куйбышева до набережной Варкауса может быть отложено из-за жалобы компании на нарушения при выборе подрядной организации.
Жалобу в УФАС направило ООО "СЗИК", сообщают "Вести Карелии". Компания недовольна действиями заказчика – МКУ ПГО "Петроснаб" – при проведении открытого конкурса по разработке проектной документации. В заявлении содержится требование приостановить процедуру проведения аукциона.
Подробнее читайте в материале издания.
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