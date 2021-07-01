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Строительство новой ГЭС начнется в июле в Карелии

Новости. Экономика
15:01, 02 Июля 2021
фото: Министерство экономического развития Карелии

Строительство Сегозерской ГЭС в Сегежском районе Карелии начнется в июле этого года, заявил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

«Инвестором получено уже на сегодняшний день разрешение на строительство, выполнены подготовительные работы, и в июле текущего года он приступает…», — сказал министр на онлайн-заседании правительства.

Строительство инвестирует энергетическая компания «ЕвроСибЭнерго», входящая в «En+ Group». Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа.

Какую пользу это принесет республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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