Строительство новой ГЭС начнется в июле в Карелии

Строительство Сегозерской ГЭС в Сегежском районе Карелии начнется в июле этого года, заявил глава Минэкономразвития Олег Ермолаев.

«Инвестором получено уже на сегодняшний день разрешение на строительство, выполнены подготовительные работы, и в июле текущего года он приступает…», — сказал министр на онлайн-заседании правительства.

Строительство инвестирует энергетическая компания «ЕвроСибЭнерго», входящая в «En+ Group». Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей. Ранее в правительстве Карелии сообщили, что ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа. Какую пользу это принесет республике, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».