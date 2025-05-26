Строительство новой парковки в Петрозаводске выполнено на 50%

В Минтрансе Карелии проверили ход работ и показали фото с объекта.

По данным ведомства, работы подрядчик выполняет с опережением графика.

«Еще в апреле техническая готовность составляла около 10%. Этот проект очень важен для нашего города, поскольку он будет логическим завершением единого транспортного комплекса и важным элементом благоустройства территории у железнодорожного вокзала», — рассказал Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Крылов.

Сейчас строители срезают старый асфальт, обустраивают ливневую канализацию, поребрики, нижний и средний слои щебеночно-песчаного основания дороги.

Напомним, вдоль новой дороги планируется создать две парковки: на 9 и на 156 мест, при этом предусмотрены специальные места для лиц с ограниченными возможностями. Проект станет логическим завершением единого транспортного комплекса и важным элементом благоустройства территории у железнодорожного вокзала. Он призван разгрузить площадь Гагарина.

Как подчеркнули в карельском Минтрансе, в рамках проекта на парковке в Паровозном сквере также будет установлено наружное освещение и обустроены тротуары, что сделает территорию более удобной и привлекательной.