Строительство новой школы в Медвежьегорске планируется начать в этом году

Строительство новой школы на 1100 мест в Медвежьегорске планируется начать в 2021 году, сообщил в Законодательном собрании на заседании Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике министр образования Роман Голубев.

Проектирование образовательной организации, которая расположится на ул. Советская, уже завершено. Ввести новую школу в эксплуатацию планируется в 2022 году. По данным Министерства образования Карелии, на ее строительство в федеральном бюджете предусмотрено 825 млн рублей, софинансирование из бюджета республики составит 8,8 млн рублей.



"Строительство новой школы – это всегда большое и знаковое событие. Многие семьи Медвежьегорска ждут этого с большим нетерпением. Современное образовательное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет построено в рамках

реализации национального проекта "Образование", – отметил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.



В школе разместится большая столовая, несколько спортзалов, актовый зал, медиатека, стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, спортивными площадками, тренажерами, веревочными модулями и др.