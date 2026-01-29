Строительство онкологического центра в Петрозаводске начнётся в 2027 году

Начала работ по строительству современного онкологического центра в Петрозаводске запланировано на 2027 год.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе презентации региона в московском центре «Россия» анонсировал старт работ в рамках федерального проекта.
Он сообщил, что здравоохранению уделяется большое внимание и на территории Карелии возводят множество объектов.
Центр будет построен рядом с Республиканской больницей им. В. А. Баранова. Здание будет состоять из шести блоков, соединённых переходами. В нём разместятся стационар, радиологическое и операционное отделения, а также поликлиника. Он сможет принимать до 300 пациентов в день.
Проект реализуется в рамках федеральной программы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» и станет ключевым объектом для формирования современной медицинской системы Карелии.
Параллельно в Петрозаводске продолжается строительство хирургического корпуса Республиканской больницы скорой помощи с вертолётной площадкой, а также завершается долгострой — блоки А и Б межрайонной больницы с поликлиникой, работы над которыми были долгое время «заморожены».
За последние годы в республике уже построены 51 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) и 12 амбулаторий, отремонтированы 56 объектов здравоохранения. В ближайших планах — строительство ещё около 30 амбулаторий и ФАПов в сельской местности и ремонт в 53 медучреждениях.
Ранее на прямую линии президента России попал вопрос о строительстве онкоцентра в Петрозаводске.