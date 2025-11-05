Строительство поликлиники на Кукковке в Петрозаводске завершат в этом году

Новую поликлинику возводят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ход работ на объекте проверил глава республики Артур Парфенчиков.
В Петрозаводске завершается строительство филиала поликлиники № 4 на улице Ровио. Специалисты уже установили окна, локальные очистные сооружения, завершили отделку фасада керамогранитом. Сейчас на объекте идет внутренняя отделка помещений, специалисты устанавливают оборудование и систему медицинских газов, монтируют внутренние инженерные системы и электросети. В соответствии с действующим контрактом все работы будут завершены до конца 2025 года.
Артур Парфенчиков проверил ход работ на объекте и поручил профильному министерству контролировать строительство: открытие новой поликлиники ждут многие жители микрорайона Кукковка.
Напомним, в новом филиале создадут отделения амбулаторно-поликлинического приема, консультативно-диагностические, лечебные отделения, дневной стационар.
С учетом пожеланий жителей, здесь также разместят два терапевтических отделения, диагностические службы (кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгенографической диагностики, включая маммографию, кабинеты эндоскопии).
Помимо этого, для пациентов будут доступны отделения медицинской профилактики, кабинеты «узких» специалистов, физиолечения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет неотложной медицинской помощи.
Ранее мы рассказывали, что для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование.