Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

Госкомитет по жилищному надзору побывал на строительной площадке роботизированной молочной фермы неподалеку от Пряжи.
Как рассказали в ведомстве, на стройплощадке завершены работы по устройству железобетонных фундаментов зданий, выполнено строительство траншей для хранения сенажа и силоса, подпорных стенок, завершены работы по монтажу стальных конструкций санпропускника с дезбарьером, одного из крытых дезбарьеров (зона хранения кормов), навеса для техники, склада концентрированных кормов.
— Продолжаются работы по монтажу стальных конструкций одного из коровников. Нарушений подрядчиком не допущено, — уточнили в Госкомитете.
Напомним, молочную ферму строят на территории бывшего зверосовхоза по заказу совхоза «Ведлозерского». Подрядчик — «Специализированный Застройщик «КСМ».
Площадь территории больше 180 тыс. кв. м., из них площадь застройки – около 70 тыс. кв. м. Планируется построить четыре десятка зданий различного назначения: два коровника на 600 голов каждый, молочный блок, родильное отделение, три телятника, рассчитанных на разный возраст животных, ветеринарный блок, склад кормов, сараи для хранения сена, навозохранилище и т.д. Ферма будет оснащена современным технологическим оборудованием, процессы кормления, дойки и удаления отходов автоматизированы.
Проектная мощность животноводческой фермы составляет около 30 тонн молока в сутки. Ранее подрядчик поделился кадрами строительства фермы.