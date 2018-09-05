Строительство центра спортивной гимнастики в Петрозаводске планируют завершить в течение месяца

Рашид Нургалиев проконтролировал, как идет завершающий этап строительства регионального гимнастического центра в столице Карелии.

Заместитель секретаря Совета Безопасности России провел вчера выездное совещание на месте возведения спортивного объекта на улице Певенецкой с участием строителей, представителей правительства Карелии и главы Петрозаводска, сообщили в администрации города.

По словам гендиректора компании-генподрядчика ООО "Еврогруп" Бекира Девлетова, строительство регионального центра спортивной гимнастики планируется завершить в течение месяца. Через неделю приедут специалисты, которые проведут пусконаладочные работы вентиляционной и пожарной систем. Ежедневно на стройплощадке трудятся 30-40 человек, работа организована в две смены.

"У нас задача - общестроительные работы завершить в течение месяца. В течение двух месяцев специалисты спортивной базы "Озеро Круглое" (основного места подготовки сборной России по спортивной гимнастике - прим. Ред) привезут и смонтируют оборудование", - цитирует Девлетова ТАСС. Кроме этого, в течение ближайших двух месяцев в центр планируется закупить и поставить мебель.

Директору спортивной школы олимпийского резерва №1 Ольге Весниной рекомендовано контролировать каждый этап приемки работ.

"Для нас это очень важный объект, потому что на этом месте, в здании 1937 года, была хорошая школа, и все здесь для наших спортсменов стало родным. Те обязательства, которые мы взяли, должны быть полностью выполнены", - подчеркнул Рашид Нургалиев.

В администрации Петрозаводска напомнили, строительство регионального центра спортивной гимнастики в районе улицы Повенецкой ведется в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. В центре предусмотрено оборудование гимнастического зала с трибунами, зала хореографии и тренажерного зала, оснащенных современным спортивным инвентарем и тренажерами. Проектом также предполагается обустройство хозяйственных и подсобных помещений спортивного объекта, благоустройство прилегающей территории.