Строительство туристического полигона запланировано на «Кургане» в Петрозаводске

«Центр спортивной подготовки» планирует в следующем году построить туристический полигон на территории спортцентра «Курган» в Петрозаводске.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ.360» директор центра Тимур Зорняков.

«Мы планируем построить по просьбе Федерации туризма туристическую площадку, так называемый туристический полигон, на котором можно проводить соревнования достаточно большого уровня, включая чемпионат России. И, в принципе, есть желание провести этот чемпионат уже в 2023 году. В не соревновательный период сделать возможным посещение этой площадки для всех жителей республики и наших детских групп, чтобы мы могли развивать туризм», — сказал Зорняков.

Также по его словам, на следующий год запланировано строительство второй очереди административно-бытового здания.

Кроме того, планируется создание системы оснежения, которая позволит начинать лыжный сезон с первыми заморозками, и увеличение количества освещенных трасс.