Строительство в Карелии увеличилось почти в 2 раза в 2022 году

Объем строительных работ в Карелии за 5 месяцев 2022 года увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Карелиястат.

В денежном выражении объемы строительства достигли 8,1 млрд рублей.

Ситуация в отрасли кардинально отличается от прошлогодней, когда за 5 месяцев объем строительных работ упал на 36,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года.