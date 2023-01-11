Строительство в Карелии в 2022 году выросло в 1,6 раза

В Карелии в прошлом году было введено в эксплуатацию более 1,8 тыс. зданий различного назначения.

Общий объем строительных работ в сопоставимых ценах вырос в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 11 месяцев было построено 1,7 тыс. жилых домов и 75 зданий нежилого назначения.

В их числе 4 промышленных, 3 сельскохозяйственных и 39 коммерческих объектов.

Кроме того, было введено в эксплуатацию 5 зданий административного назначения, 2 объекта в сфере образования и 4 — в здравоохранении.

Еще 18 построенных объектов предназначены для других целей.