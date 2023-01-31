Строительство в Карелии выросло в 2022 году: опубликован список, что построили

Объем строительных работ в Карелии в 2022 году увеличился более чем на 35% по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Кроме жилых домов в течение года в республике были введены в строй 30 промышленных объектов, 3 — сельскохозяйственных, 47 — коммерческих. Также были построены 5 административных, 4 учебных здания и 5 — в сфере здравоохранения.

В докладе указано, что в 2022 году открылись заведения общественного питания на 224 посадочных места и гостиницы на 212 мест. Были построены дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад на 600 мест и ряд других объектов.