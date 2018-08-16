Строительство жилья для переселенцев из "аварийки" привело к "удручающим результатам", заявили власти Карелии

Неудовлетворительное качество строительства домов для расселения аварийного жилья в Карелии в 2015-2017 годах связано с привлечением недобросовестных подрядчиков из-за пределов республики.

Такое мнение высказал руководитель госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, объясняя причины появления в Карелии термина "новое аварийное жилье". Так стали называть новостройки, пришедшие в аварийное состояние вскоре после сдачи в эксплуатацию.

По мнению Темнышева, для строительства жилья за государственный счет необходимо привлекать карельские фирмы с большим опытом работы. Этого не было сделано, что привело к "удручающим результатам", сообщают "Вести Карелии".

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