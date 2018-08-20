Строительство жилья в Карелии преодолело спад начала года

Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию в Карелии за семь месяцев 2018 года, составила 115,9 тыс. кв. метров

По данным Карелиястат, это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июле было введено в действие 1835 квартир, включая жилые помещения, построенные в рамках индивидуального жилищного строительства.

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