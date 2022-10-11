Строительство жилья в Карелии в 2022 году выросло на 30,1%

В Карелии за 10 месяцев 2022 года было построено 3583 квартиры общей площадью 274,4 тыс. кв. метров.

Это на 30,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Из общего объема жилищного строительства 61,8% — доля ИЖС. Население за свой счёт и с помощью кредитов построило 1629 домов общей площадью 169,5 тыс. кв. метров. Это на 24,1% больше, чем за тот же период прошлого года.