Строительство жилых домов в Карелии упало на 8,3%

С января по май текущего года, по сравнению с тем же периодом в 2022-м, в республике сократилось число вводимого в эксплуатацию жилья.

Всего с января по май соответствующими организациями и населением было введено в действие 136,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. Это 1735 квартир, что на 118 квартир и на 8,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает Карелиястат.

Строительство жилья, в том числе строительство индивидуальных жилых домов, преобладает в сельских населённых пунктах. В Петрозаводске сдано 43,4 тыс. кв. метров, что составляет 31,9% от всего ввода жилья по республике.

Из общего объема жилищного строительства на долю индивидуального пришлось 67,9% (в январе–мае 2022 года — 68,0%). В 13 районах республики ввод жилья был полностью обеспечен за средства И. С. За свой счет и с помощью кредитов жители Карелии построили 903 дома общей площадью 92,4 тыс. кв. метров. Это на 8,5% меньше, чем за соответствующий период в 2022-м.